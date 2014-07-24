《路透晚报》--7月24日日间新闻摘要（国际版）

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
[市场摘要]
--日本股市：小幅收低，因地缘政治担忧抵消中国数据提振
日股日经指数周四小幅下跌，盘中走势震荡，因投资者等待日本企业季报，而对加沙地带的地缘政治担忧抑制风险偏好，抵消中国乐观数据的提振。日经指数收盘小幅下跌0.3%，报15,284.42点，稍早平盘上方交投。
--中国股市：沪综指收升1.3%至逾三个月新高，受PMI数据向好激励
中国股市沪综指放量收升1.3%至逾三个月新高，今日公布的汇丰中国7月PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳，激励金融、地产股带动大盘应声大涨。
沪综指收报2,105.062点，涨26.573点或1.28%；上证A股今日成交1,285亿元人民币，创三个半月新高。
--香港股市：恒指创下三年多来最高收位，沪港通政策鼓舞投资者
香港股市上涨，得益于中国大陆股市的拉动。投资者买进蓝筹股，因寄望“沪港通”政策将方便外资购买内地股票。恒生指数收涨0.7%，报24,141.50点，为2011年4月以来最高收位。恒生国企指数上涨1.1%，创下2013年12月以来最高收位。
--全球汇市：欧元摆脱八个月低点，PMI调查数据提振人气
欧元由八个月低点反弹，此前公布的德国和法国经济调查数据好于预期，不过市场担忧若进一步制裁俄罗斯将伤害到欧元区经济，抑制了欧元的涨势。
欧元兑美元触及日高1.3476。欧元兑日圆略升至136.62，兑英镑涨至0.79075。
新西兰元兑美元下跌1.3%至0.8568美元，为6月12日以来最首见。
--欧元债市：闲置资金量下滑推升货币市场利率，关注短债收益率
欧元区货币市场利率微升，预计未来数日将进一步上涨，可能会推高短期政府公债收益率(殖利率)。此前，欧元区银行业系统的闲置资金量下滑。
德国10年期公债收益率小幅上涨2个基点，报1.17%。西班牙10年期公债收益率下跌2个基点，回到周三触及的纪录低位2.54%；意大利10年期公债收益率亦下跌2个基点，报2.72%，接近纪录低位。
--国际油市：布兰特原油守在108美元附近，受中国制造业数据支撑
布兰特原油期货守在108美元附近，因中国制造业数据意外强劲，提振了中国需求增长的预期。0854GMT，布兰特原油9月合约报107.82美元。美国原油下跌，报102.80美元。
--金属期市：伦铜触及10日高点，因中国增长前景好转
伦敦金属交易所(LME)期铜涨至逾一周高点，此前中国汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)7月初值显示行业活动增速创18个月最快。伦铜价格未受印尼不久可能恢复矿石出口消息的影响。印尼恢复出口将扫清供应中的症结。
LME期铜一度攀升到7月14日以来的最高位7,151.50美元，0858GMT时报每吨7,137美元，上涨1.3%。
LME期锌连续第四个交易日刷新三年高点，触及每吨2,384.75美元，但上涨势头似乎开始消退。
--全球金市：现货金跌破1,300美元心理关口，亚洲实货买兴升温
金价跌破每盎司1,300美元的心理价位，黄金避险需求减弱，因亚洲股市上扬和中国制造业数据强劲。0856GMT，现货金跌0.6%至每盎司1,296.10美元。美国期金下滑约7美元至1,297.4美元。 (完) (整理 朱晓军；审校 张明钧)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译