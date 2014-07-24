《路透晚报》--7月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，因地缘政治担忧抵消中国数据提振

日股日经指数周四小幅下跌，盘中走势震荡，因投资者等待日本企业季报，而对加沙地带的地缘政治担忧抑制风险偏好，抵消中国乐观数据的提振。日经指数收盘小幅下跌0.3%，报15,284.42点，稍早平盘上方交投。

--中国股市：沪综指收升1.3%至逾三个月新高，受PMI数据向好激励

中国股市沪综指放量收升1.3%至逾三个月新高，今日公布的汇丰中国7月PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳，激励金融、地产股带动大盘应声大涨。

沪综指收报2,105.062点，涨26.573点或1.28%；上证A股今日成交1,285亿元人民币，创三个半月新高。

--香港股市：恒指创下三年多来最高收位，沪港通政策鼓舞投资者

香港股市上涨，得益于中国大陆股市的拉动。投资者买进蓝筹股，因寄望“沪港通”政策将方便外资购买内地股票。恒生指数收涨0.7%，报24,141.50点，为2011年4月以来最高收位。恒生国企指数上涨1.1%，创下2013年12月以来最高收位。

--全球汇市：欧元摆脱八个月低点，PMI调查数据提振人气

欧元由八个月低点反弹，此前公布的德国和法国经济调查数据好于预期，不过市场担忧若进一步制裁俄罗斯将伤害到欧元区经济，抑制了欧元的涨势。

欧元兑美元触及日高1.3476。欧元兑日圆略升至136.62，兑英镑涨至0.79075。

新西兰元兑美元下跌1.3%至0.8568美元，为6月12日以来最首见。

--欧元债市：闲置资金量下滑推升货币市场利率，关注短债收益率

欧元区货币市场利率微升，预计未来数日将进一步上涨，可能会推高短期政府公债收益率(殖利率)。此前，欧元区银行业系统的闲置资金量下滑。

德国10年期公债收益率小幅上涨2个基点，报1.17%。西班牙10年期公债收益率下跌2个基点，回到周三触及的纪录低位2.54%；意大利10年期公债收益率亦下跌2个基点，报2.72%，接近纪录低位。

--国际油市：布兰特原油守在108美元附近，受中国制造业数据支撑

布兰特原油期货守在108美元附近，因中国制造业数据意外强劲，提振了中国需求增长的预期。0854GMT，布兰特原油9月合约报107.82美元。美国原油下跌，报102.80美元。

--金属期市：伦铜触及10日高点，因中国增长前景好转

伦敦金属交易所(LME)期铜涨至逾一周高点，此前中国汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)7月初值显示行业活动增速创18个月最快。伦铜价格未受印尼不久可能恢复矿石出口消息的影响。印尼恢复出口将扫清供应中的症结。

LME期铜一度攀升到7月14日以来的最高位7,151.50美元，0858GMT时报每吨7,137美元，上涨1.3%。

LME期锌连续第四个交易日刷新三年高点，触及每吨2,384.75美元，但上涨势头似乎开始消退。

--全球金市：现货金跌破1,300美元心理关口，亚洲实货买兴升温