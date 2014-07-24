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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 17:04 BJT

台湾新债：法国东方汇理银行20年美元固息债以4.0%询价--消息

路透台北7月24日 - 两位消息人士周四表示，法国东方汇理银行 将在台湾发行固定利率/零息债券两档20年期美元债，其中固定利率正以4.0%询价，零息债则以IRR(内部报酬率)4.5%询价。

其中一名消息人士指出，两档美元债近期将定价，并预计8月中旬在台湾柜买中心正式挂牌交易。

针对路透查询，法国东方汇理银行台北分行称对此案暂时没有评论。

此前法国第二大银行--法国兴业银行 亦在台湾发行固定利率及零息两档20年期美元债，分别以4.1%及4.5%定价，两档共发行6.05亿美元。 (完)

台湾近期国际板债券发行一览请见 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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