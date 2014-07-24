台湾新债：法国东方汇理银行20年美元固息债以4.0%询价--消息

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透台北7月24日 - 两位消息人士周四表示，法国东方汇理银行 将在台湾发行固定利率/零息债券两档20年期美元债，其中固定利率正以4.0%询价，零息债则以IRR(内部报酬率)4.5%询价。
其中一名消息人士指出，两档美元债近期将定价，并预计8月中旬在台湾柜买中心正式挂牌交易。
针对路透查询，法国东方汇理银行台北分行称对此案暂时没有评论。
此前法国第二大银行--法国兴业银行 亦在台湾发行固定利率及零息两档20年期美元债，分别以4.1%及4.5%定价，两档共发行6.05亿美元。 (完)
台湾近期国际板债券发行一览请见 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。