台湾汇市：台币随韩元收贬但实质交易平稳，外资倾向汇出但出口商抛汇

* 外资汇出，但出口商抛汇

* 中国PMI出色拉抬台币走强

* NDF市场美元/台币换汇点折价加深

* 明日实质交易区间暂看29.960-30.000

路透台北7月24日 - 台币兑美元 周四跟随韩元 小幅收贬，但实质交易仍平稳。汇银人士指出，外资汇出，但时近月底出口商抛汇力道也不小，此外中国PMI不差，也拉抬台币趋升。

他们称，今日台北外汇市场成交较上日大增六成以上，因上日台风休市一日令抛补意愿上扬。而月底脚步愈来愈近，出口商在29.980-29.990有不小的抛汇意愿，抵销了外资买美元的力道。

〞出口美元卖单也不少，因为又接近月底了，〞一位小型民营银行交易员表示。

一位外商银交易人士则指出，其实整天外资是买/卖美元皆有，不过特定的大型外资银行持续买入美元，不排除已有一些现金股利汇出的需求。

另外，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价加深，一个月天期报价在-0.045/-0.030，周二收盘时约在-0.015/-0.005。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.945/29.965左右，上日纽约盘收在29.915。

台币今日主要交易区间在29.975-29.991，上日交易区间主要在29.973-29.990。交易员预估明日主要交易区间在29.960-30.000。

台湾股市周四连续第三日收涨，仍在区间高位盘整。 而外资及陆资在台股买超16.62亿台币，连续两个交易日买超共计83.40亿台币。

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

韩国韩元兑美元 周四录得一周来最差单日表现，此前公布的第二季经济增速不及预期，加大了最早下月降息的机率。

本周全球重要经济事件与数据包括：

7/24(四)：欧元区及德国及法国7月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；美国Markit制造业PMI初值；美国6月新屋开工年率和建筑许可年率；美国一周请领失业金数据；美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数；英国6月零售销售；新西兰央行公布利率决定；国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告；

7/25(五)：台湾6月M2年增率；美国6月耐久财订单；美国6月建筑许可年率修正值；德国7月Ifo企业景气判断指数；俄罗斯央行公布利率决定。

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报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.052 30.035 29.970-30.052 30.040 8.33 5.14

元太外汇经纪公司 30.050 30.032 29.972-30.050 30.037 3.52 2.87

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准