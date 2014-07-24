台湾汇市：台币随韩元收贬但实质交易平稳，外资倾向汇出但出口商抛汇

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 外资汇出，但出口商抛汇
* 中国PMI出色拉抬台币走强
* NDF市场美元/台币换汇点折价加深
* 明日实质交易区间暂看29.960-30.000
路透台北7月24日 - 台币兑美元 周四跟随韩元 小幅收贬，但实质交易仍平稳。汇银人士指出，外资汇出，但时近月底出口商抛汇力道也不小，此外中国PMI不差，也拉抬台币趋升。
他们称，今日台北外汇市场成交较上日大增六成以上，因上日台风休市一日令抛补意愿上扬。而月底脚步愈来愈近，出口商在29.980-29.990有不小的抛汇意愿，抵销了外资买美元的力道。
〞出口美元卖单也不少，因为又接近月底了，〞一位小型民营银行交易员表示。
一位外商银交易人士则指出，其实整天外资是买/卖美元皆有，不过特定的大型外资银行持续买入美元，不排除已有一些现金股利汇出的需求。
另外，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价加深，一个月天期报价在-0.045/-0.030，周二收盘时约在-0.015/-0.005。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.945/29.965左右，上日纽约盘收在29.915。
台币今日主要交易区间在29.975-29.991，上日交易区间主要在29.973-29.990。交易员预估明日主要交易区间在29.960-30.000。
台湾股市周四连续第三日收涨，仍在区间高位盘整。 而外资及陆资在台股买超16.62亿台币，连续两个交易日买超共计83.40亿台币。
受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。
韩国韩元兑美元 周四录得一周来最差单日表现，此前公布的第二季经济增速不及预期，加大了最早下月降息的机率。
本周全球重要经济事件与数据包括：
7/24(四)：欧元区及德国及法国7月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；美国Markit制造业PMI初值；美国6月新屋开工年率和建筑许可年率；美国一周请领失业金数据；美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数；英国6月零售销售；新西兰央行公布利率决定；国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告；
7/25(五)：台湾6月M2年增率；美国6月耐久财订单；美国6月建筑许可年率修正值；德国7月Ifo企业景气判断指数；俄罗斯央行公布利率决定。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.052 30.035 29.970-30.052 30.040 8.33 5.14
元太外汇经纪公司 30.050 30.032 29.972-30.050 30.037 3.52 2.87
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.045/-0.030 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.150/-0.120 (完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译