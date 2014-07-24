台湾央行：共发行7,862.8亿台币存单，存单发行余额减1亿台币

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透台北7月24日 - 台湾央行周四公布，共发行7,862.80亿台币存单，与今日存单到期金额7,863.80亿相较，存单发行余额减1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 7,766.3
91天期 0.93 77.5
182天期 1.05 19.0
央行上日共发行1,844.2亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,036.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负26亿台币，累积超额准备为负2,846亿台币，加计前期1%的超额准备为负1,866亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。