台湾央行：共发行7,862.8亿台币存单，存单发行余额减1亿台币

路透台北7月24日 - 台湾央行周四公布，共发行7,862.80亿台币存单，与今日存单到期金额7,863.80亿相较，存单发行余额减1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 7,766.3

91天期 0.93 77.5

182天期 1.05 19.0

央行上日共发行1,844.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,036.25亿台币。