中国债市：IRS明显回落，新股冲击波消退在即七天回购利率走低

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海7月24日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四明显回落，一年期回购利率基准品种跌幅近10bp(基点)。交易员表示，新股申购对资金面扰动将逐步消退，且央行正回购暂停叠加国库定存资金投放，驰援呵护资金面，致七天回购定盘利率小幅走低，带动IRS短端跌幅较为明显。
他们并称，当前来看，银行间资金利率应该还有进一步下跌空间，不排除带动IRS继续走低的可能性。
银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。
“今天主要是资金宽松了，然后市场觉得未来fixing可能会下跌回来，IYrepo下了近10bp了，不过看fixing还是挺高的，应该还有下的空间。”北京一银行交易员称，感觉市场提前预期了未来资金价格的回落。
面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。
“后期IRS往下的概率大一些，就看回购利率能下到什么位置了，不过如果fixing下来以后，IRS就未必还有很大的下行空间。”上海另一银行交易员表示。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.8293/3.9380 3.8540/3.9280 4.0560/4.1380 4.2480/4.3340 4.2463/4.5383
上日 3.8753/3.9733 3.9280/4.0060 4.1140/4.1970 4.2960/4.3840 4.2950/4.5750
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变动 -0.0460/-0.0353 -0.0740/-0.0780 -0.0580/-0.0590 -0.0480/-0.0500 -0.0487/-0.0367
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译