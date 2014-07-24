中国债市：IRS明显回落，新股冲击波消退在即七天回购利率走低

路透上海7月24日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四明显回落，一年期回购利率基准品种跌幅近10bp(基点)。交易员表示，新股申购对资金面扰动将逐步消退，且央行正回购暂停叠加国库定存资金投放，驰援呵护资金面，致七天回购定盘利率小幅走低，带动IRS短端跌幅较为明显。

他们并称，当前来看，银行间资金利率应该还有进一步下跌空间，不排除带动IRS继续走低的可能性。

银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。

“今天主要是资金宽松了，然后市场觉得未来fixing可能会下跌回来，IYrepo下了近10bp了，不过看fixing还是挺高的，应该还有下的空间。”北京一银行交易员称，感觉市场提前预期了未来资金价格的回落。

面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

“后期IRS往下的概率大一些，就看回购利率能下到什么位置了，不过如果fixing下来以后，IRS就未必还有很大的下行空间。”上海另一银行交易员表示。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8293/3.9380 3.8540/3.9280 4.0560/4.1380 4.2480/4.3340 4.2463/4.5383

上日 3.8753/3.9733 3.9280/4.0060 4.1140/4.1970 4.2960/4.3840 4.2950/4.5750

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变动 -0.0460/-0.0353 -0.0740/-0.0780 -0.0580/-0.0590 -0.0480/-0.0500 -0.0487/-0.0367

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。