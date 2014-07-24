中国金融：银监会要求减轻小微企业一次性还款压力，合条件可续贷

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京7月24日 - 中国银监会周四发文落实国务院常务会议支持小微企业精神，要求银行提高贷款期限与小微企业生产经营周期的匹配度，合理采取分期偿还贷款本金等更为灵活的还款方式，减轻小微企业一次性还款压力。
银监会网站通知并称，对流动资金周转贷款到期后仍有融资需求，又临时存在资金困难的小微企业，在符合条件下，可以办理续贷。同时，银行办理续贷要提前开展贷款调查和评审，对符合标准的续借贷款，应当划分为正常类。
“银行要加强对续贷业务的内部控制，在信贷系统内单独标识续贷贷款，加大贷后管理力度，提高对续贷贷款的风险分类的检查评估频率，防止人为操纵贷款风险分类等。“通知要求。
银监会称，银行流动资金贷款业务中，还存各种问题，影响小微企业的正常生产经营，有时甚至导致小微企业需要通过外部高息融资来解决资金周转问题，增加了小微企业融资成本，加大了小微企业的信用风险。
对于相应的风险管理，通知指出，银行开办续贷、年审制贷款和循环贷款等创新业务，应当制定相应的风险管理制度，建立业务操作流程，明确客户准入和业务授权标准，合理设计和完善合同等配套文件，改进信息技术系统。
银监会称，通知旨在督促和引导银行业完善对小微企业流动资金贷款服务，有利于提高小微企业流动资金贷款可获得性，减轻小微企业财务负担，引导民间融资健康发展，也有利于银行客观准确判断小微企业贷款质量，防止银行员工介入“倒贷”（借助外部高成本搭桥资金续借贷款）活动所引发的道德风险。
此前有消息称，中国银监会下发给银行讨论意见稿，对生产经营正常，财务状况良好，没有挪用贷款资金等不良行为，符合贷款条件的小微企业，经银行审批合格后可以予以续贷。
中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。 （完）
参看详情，请点选 here (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译