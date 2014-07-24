《全球汇市》欧元摆脱八个月低点，PMI调查数据提振人气

这并不完全出人意料，因很多人一直在质疑，在汇率居高不下、通胀受控，且主要出口获利产品奶制品价格下跌的情况下，新西兰是否有必要继续收紧政策。

但新西兰元的跌势却极为迅猛，遭投资者大幅压低。

“最让人意外的可能是有关新西兰元汇率偏高的措辞。‘有可能大跌’被解读为含蓄的干预威胁，”Westpac资深分析师Imre Speizer称。 花旗集团的分析师称，央行官员很少对汇率做出这样直截了当的评论，说明他们对新西兰元强势有很大的挫败感。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3482 1.3464 +0.13 -1.91 1.3745

美元/日圆 101.52 101.47 +0.05 -3.59 105.30

欧元/日圆 136.84 136.63 +0.15 -5.39 144.63

美元/瑞郎 0.9009 0.9022 -0.14 +0.91 0.8928

英镑/美元 1.7013 1.7042 -0.17 +2.76 1.6556

美元/加元 1.0723 1.0726 -0.03 +0.97 1.0620

澳元/美元 0.9438 0.9452 -0.15 +5.89 0.8913

新西兰元/美元 0.8579 0.8702 -1.41 +4.55 0.8206

欧元/瑞郎 1.2146 1.2146 +0.00 -1.02 1.2271

欧元/英镑 0.7924 0.7898 +0.33 -4.50 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2235 9.2069 +0.18 +4.25 8.8474

美元/挪威克朗 6.2024 6.1933 +0.15 +2.24 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价