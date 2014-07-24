欧元债市：闲置资金量下滑推升货币市场利率，关注短债收益率

周四欧元区银行业体系中的多余资金减少到1040亿欧元，为逾一个月低位，此前银行于周三偿还210亿欧元的长期贷款。

分析师表示，货币市场利率上涨时，短期公债收益率涨幅也应超过长期公债。

德国商业银行的Rieger表示，德国公债期货已经显示出这一趋势。两年期德债期货 接近一个月低点，10年期德债期货 则触及一个月高位。

分析师预计该趋势将在北半球夏季持续，但流动性短缺的状况料在9月份缓解，届时欧洲央行将向银行提供首轮长期贷款。

德国10年期公债收益率小幅上涨2个基点，报1.17%，之前初步数据显示，该国服务业录得三年来最快成长速度。

西班牙和意大利公债在欧元区市场表现最好。西班牙10年期公债收益率 下跌2个基点，回到周三触及的纪录低位2.54%；意大利10年期公债收益率 亦下跌2个基点，报2.72%，接近纪录低位。(完)

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