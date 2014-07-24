欧元债市：闲置资金量下滑推升货币市场利率，关注短债收益率

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
周四欧元区银行业体系中的多余资金减少到1040亿欧元，为逾一个月低位，此前银行于周三偿还210亿欧元的长期贷款。
分析师表示，货币市场利率上涨时，短期公债收益率涨幅也应超过长期公债。
德国商业银行的Rieger表示，德国公债期货已经显示出这一趋势。两年期德债期货 接近一个月低点，10年期德债期货 则触及一个月高位。
分析师预计该趋势将在北半球夏季持续，但流动性短缺的状况料在9月份缓解，届时欧洲央行将向银行提供首轮长期贷款。
德国10年期公债收益率小幅上涨2个基点，报1.17%，之前初步数据显示，该国服务业录得三年来最快成长速度。
西班牙和意大利公债在欧元区市场表现最好。西班牙10年期公债收益率 下跌2个基点，回到周三触及的纪录低位2.54%；意大利10年期公债收益率 亦下跌2个基点，报2.72%，接近纪录低位。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/洪曦 ; 审校 田建华/戴素萍)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选