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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 17:09 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透对亚洲主要经济体的最新调查****

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路透调查结果显示，因出口需求减弱，今年亚洲新兴经济体的前景更加黯淡。房地产市场放缓料令中国经济增速减慢，而印度经济则有望在2015年加速成长。

------------------------------------主要新闻--------------------------------

> 路透调查：今年中国经济或创24年来最慢增速，存款准备金率料下调

> 路透调查：矿业投资降温料无损澳洲经济，因出口和房市强劲发力

> 路透调查：分析师调降日本经济成长预估，央行放宽政策预期降温

> 路透调查：担忧新政府改革不力，分析师下调印度经济增长预估

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