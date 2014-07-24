企业并购：意大利向中国国家电网出售20亿欧元CDP RETI股份-经济部长

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透米兰7月24日 - 意大利经济部长周四在北京的新闻简报会上称，向中国国家电网出售的CDP RETI股份价值约20亿欧元(27亿美元)。
随后，意大利财政部发言人证实了他的讲话。
意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti(CDP)周四表示，正与中国国家电网进行高级阶段谈判，计划出售旗下CDP RETI的35%股份。CDP RETI控制着意大利电网。(完)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。