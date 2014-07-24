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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 17:37 BJT

企业并购：意大利向中国国家电网出售20亿欧元CDP RETI股份-经济部长

路透米兰7月24日 - 意大利经济部长周四在北京的新闻简报会上称，向中国国家电网出售的CDP RETI股份价值约20亿欧元(27亿美元)。

随后，意大利财政部发言人证实了他的讲话。

意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti(CDP)周四表示，正与中国国家电网进行高级阶段谈判，计划出售旗下CDP RETI的35%股份。CDP RETI控制着意大利电网。(完)
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