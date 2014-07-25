表格：台湾6月M2年增率5.74%较上月放缓，因银行投资与放款成长趋缓

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月25日 - 台湾央行周五公布，6月货币总计数M2年增率为5.74%，较上月5.91%放缓，主因银行投资和放款成长趋缓。
2014年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2014年
6月 5.74 7.46
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93
2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97
2012年
12月 3.67 4.91
11月 3.26 3.65
10月 3.29 3.57
9月 3.96 3.35
8月 3.69 2.73
7月 3.80 2.88
6月 4.19 3.18
5月 4.40 3.24
4月 4.72 3.77
3月 5.05 3.47
2月 4.92 2.84
1月 5.22 3.86(完)
台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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