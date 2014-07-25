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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 16:41 BJT

表格：台湾6月M2年增率5.74%较上月放缓，因银行投资与放款成长趋缓

路透台北7月25日 - 台湾央行周五公布，6月货币总计数M2年增率为5.74%，较上月5.91%放缓，主因银行投资和放款成长趋缓。

2014年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2014年

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97

2012年

12月 3.67 4.91

11月 3.26 3.65

10月 3.29 3.57

9月 3.96 3.35

8月 3.69 2.73

7月 3.80 2.88

6月 4.19 3.18

5月 4.40 3.24

4月 4.72 3.77

3月 5.05 3.47

2月 4.92 2.84

1月 5.22 3.86(完)

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