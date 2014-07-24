《中国债市每日综述》现券小反弹，资金及政策面利好抵消数据冲击

* 买盘增多带动现券午后小幅反弹

* 资金面缓和且国务院常务会议论调利好债市

* 7月汇丰PMI初值意外走高影响略微

* 债市预期改善，但尚未现趋势性改变迹象

路透上海7月24日 - 中国银行间市场周四现券午后小幅反弹。本周市场主要担忧新股申购压力，但央行贴心呵护下，资金面平稳度过，且隔夜国务院常务会议提出要缓解企业融资成本高的问题，亦利好债市，午后现券买盘增多，推动收益率下行。

交易员并指出，早间公布的汇丰7月PMI初值意外走高，不过市场对经济企稳复苏多有预期，现券仅略承压，机构更多聚焦于国务院会议透露的政策面导向，预期较此前略有改善，但趋势性变化还需一步具体政策措施的出台。

“上午(PMI初值)还是有些影响的，但午后买盘出来不少，因为资金稍微松一些了，还有昨天总理的讲话也有点影响，”上海一大型券商交易员指出。

中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

北京一券商交易员指出，虽然新股申购令市场颇为紧张，但央行体贴入微，全周暂停正回购，且辅以国库现金定期存款招标，市场还传言国开行获得央行1万亿元人民币的PSL(抵押补充贷款)，细节虽不甚明朗，但稳定了市场心态。

他还提到，较月初悲观的市场氛围，目前债市整体预期有所好转，但在基本面走强的背景下，对现券实质影响可能不大，“反弹估计也就一两周吧，...国务院说要降融资成本，未必有希望能降下来多少。”

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

市场人士并认为，随着当前宏观经济企稳势头逐步确立，短期政策或进入空窗观察期。但是未来经济下行压力依然严峻，上半年一系列刺激政策之后，货币政策整体稳健宽松的基调不会发生太大改变，不过预调微调的方向将灵活多变。

剩余期限约6.48年的国开行固息债140203券最新成交 在5.155%，上日尾盘为5.19%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报92.984元，较上日结算价涨0.04元，或0.04%。

**七天回购加权利率回落**

银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。

交易员认为，下周新股发行不多，而届时又有新股冻结资金解冻，利好短期资金价格；另外，14天至一个月等稍长期限资金供给较前期更为乐观，或显示6月外汇占款下降压力暂时有限。

华南一银行交易员称，“今天感觉好了一些。IPO这个不是长期影响，(资金)解冻了市场就应该会改善。”

周三(23日)和周四(24日)两天，为九家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。冻结资金对应解冻日为下周一(28日)和下周二(29日)。

北京一券商交易员并指出，近日不少大行对14天至一个月资金供给有所增加，或意味着上述机构倾向于趁着相应资金价格较高时出资，更长时间段的流动性预期应该也尚可。

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。分析人士对外汇占款后期走势出现较大分歧，市场对未来汇率走势判断亦没有明确方向。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,651.48亿元，较上日的7,577.68亿元略增；其中，隔夜品种成交5,920.01亿元，上日为5,450.63亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3568 3.3452 +1.16 5,920.01

七天 4.1588 4.3024 -14.36 1,326.75

14天 5.2844 5.2132 +7.12 356.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 16.1600 5.0100 +1,115.00 2,498.25

七天 5.9500 4.9200 +103.00 220.42

14天 5.0500 5.0400 +1.00 22.58

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3600 3.4000 -4.00 --

七天 4.0900 4.2000 -11.00 --

14天 5.2800 5.1800 +10.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3130 3.2950 +1.80 --

七天 4.1010 4.2020 -10.10 --

三个月 4.7465 4.7525 -0.60 --