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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 17:22 BJT

两岸金融：国泰金获核准申设深圳分行，登陆设立投资谘询公司

路透台北7月24日 - 台湾金融监督管理委员会周四同意国泰金控 旗下银行申请赴陆设立深圳分行；另国泰综合证券在上海设立国泰综证(上海)投资谘询公司已于上日开业。

金管会表示，目前国泰世华银行已设立上海分行及上海闵行支行，预计青岛分行及上海自贸试验区支行将于今年开业。

根据金管会统计，截至目前，台湾的银行业在大陆已开业者计有2家子行、11家分行及4家支行。

此外，国泰金控旗下国泰综合证券已于上海设立国泰综证(上海)投资谘询公司，将开办大陆地区投资谘询相关业务，资本额为800万元人民币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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