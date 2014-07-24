中国煤炭：企业亏损面已超70%，煤炭经济下行有加剧趋势--行业协会

路透北京7月24日 - 中国煤炭工业协会会长王显政称，从调研情况看，煤炭企业亏损面已经超过70%，一半以上企业出现减发、欠发、缓发职工工资的现象。煤炭市场供大于求、结构性过剩的态势短期难改，煤炭经济下行还有加剧趋势。

新华社周四报导称，针对日益严峻的煤炭经济形势，煤炭工业协会近日组织召开14家特大型煤炭企业座谈会，形成了几点共识，包括必须严格控制总量，力争将今年的煤炭产量压减10%以上，维护市场供需平衡。

同时，调整完善企业考核机制，防止企业盲目追求产量扩张、规模扩大。规范煤炭进出口，严格限制高硫煤以及含有害元素的煤炭进口；按照国内外的统一标准限制不符合标准的煤炭生产、进口、销售和使用，将关税调整到同一水平；推进煤炭的清洁高效利用。

王显政表示，在中国深化煤炭市场化改革的背景下，要推动煤炭商业模式的创新，提供交易平台，规范交易行为，降低交易成本。

要在已经形成的煤炭市场的基础上建设一批区域性的交易市场，结合煤炭的主产地和消费地、铁路消费枢纽、主要的港口以及国家批准的开展期货交易的场所，着力培育两三个全国性的和若干个区域性的煤炭交易市场。

国家发改委今年5月发文指出，在规范现有煤炭交易市场基础上，将加快健全若干区域性交易市场，逐步培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。