中国煤炭：企业亏损面已超70%，煤炭经济下行有加剧趋势--行业协会

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京7月24日 - 中国煤炭工业协会会长王显政称，从调研情况看，煤炭企业亏损面已经超过70%，一半以上企业出现减发、欠发、缓发职工工资的现象。煤炭市场供大于求、结构性过剩的态势短期难改，煤炭经济下行还有加剧趋势。
新华社周四报导称，针对日益严峻的煤炭经济形势，煤炭工业协会近日组织召开14家特大型煤炭企业座谈会，形成了几点共识，包括必须严格控制总量，力争将今年的煤炭产量压减10%以上，维护市场供需平衡。
同时，调整完善企业考核机制，防止企业盲目追求产量扩张、规模扩大。规范煤炭进出口，严格限制高硫煤以及含有害元素的煤炭进口；按照国内外的统一标准限制不符合标准的煤炭生产、进口、销售和使用，将关税调整到同一水平；推进煤炭的清洁高效利用。
王显政表示，在中国深化煤炭市场化改革的背景下，要推动煤炭商业模式的创新，提供交易平台，规范交易行为，降低交易成本。
要在已经形成的煤炭市场的基础上建设一批区域性的交易市场，结合煤炭的主产地和消费地、铁路消费枢纽、主要的港口以及国家批准的开展期货交易的场所，着力培育两三个全国性的和若干个区域性的煤炭交易市场。
国家发改委今年5月发文指出，在规范现有煤炭交易市场基础上，将加快健全若干区域性交易市场，逐步培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。
2012年下半年以来在煤炭消费增速放缓、产能建设超前、进口煤大幅增加等多重因素影响下，煤炭行业困难加大，煤炭企业亏损面扩大，经营困难加剧。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译