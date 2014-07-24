版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 17:30 BJT

全球金融：欧盟考虑禁买俄罗斯银行业者新发行的股票和债券--外交官

路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟一外交官称，欧盟国家的大使周四将讨论欧盟执委会关于禁止购买俄罗斯银行业者发行的新股和债券的提议，这是欧盟对俄罗斯采取新制裁措施的一部分。

这位外交官称，执委会的提议不包括禁止购买俄罗斯国债。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐