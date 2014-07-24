中国新债：交通银行下周四将发行约49亿元信贷资产支持证券

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海7月24日 - 中国交通银行 周四公告称，将于下周四(31日)发行合计49.089亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，包括优先A1级、优先A2级、有限B级和次级。
刊登在中国债券信息网的公告显示，各档发行规模分别为：优先A1级20亿元，优先A2级21.77亿元，优先B级3.58亿元，次级3.739亿元。交行将持有本期产品各档发行规模的5%左右。
优先档为浮息品种，基准利率为一年定存利率，采用单一利差(荷兰式)招标方式，优先A1级、优先A2级和优先B级的招标利差区间分别为1.8%-2.4%、2.0%-2.6%和3.1%-3.7%；次级资产支持证券无票面利率，采用数量招标方式。
该ABS具体招标时间为7月31日上午10:00-11:00，分销日为8月1日，缴款日为8月4日，起息日和信托设立日为8月5日，
本期优先A1级、优先A2级和优先B级ABS的信用评级状况是，联合资信评估和东方金诚国际信用评估对其预定评级均为AAA、AAA和AA；而中债资信评估对其预定评级为AAA、AAA和A+。次级档则未予评级。
主承销商包括中信证券 、、工商银行 、西南证券 和海通证券 。
信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。
中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译