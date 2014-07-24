中国新债：交通银行下周四将发行约49亿元信贷资产支持证券

路透上海7月24日 - 中国交通银行 周四公告称，将于下周四(31日)发行合计49.089亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，包括优先A1级、优先A2级、有限B级和次级。

刊登在中国债券信息网的公告显示，各档发行规模分别为：优先A1级20亿元，优先A2级21.77亿元，优先B级3.58亿元，次级3.739亿元。交行将持有本期产品各档发行规模的5%左右。

优先档为浮息品种，基准利率为一年定存利率，采用单一利差(荷兰式)招标方式，优先A1级、优先A2级和优先B级的招标利差区间分别为1.8%-2.4%、2.0%-2.6%和3.1%-3.7%；次级资产支持证券无票面利率，采用数量招标方式。

该ABS具体招标时间为7月31日上午10:00-11:00，分销日为8月1日，缴款日为8月4日，起息日和信托设立日为8月5日，

本期优先A1级、优先A2级和优先B级ABS的信用评级状况是，联合资信评估和东方金诚国际信用评估对其预定评级均为AAA、AAA和AA；而中债资信评估对其预定评级为AAA、AAA和A+。次级档则未予评级。

主承销商包括中信证券 、、工商银行 、西南证券 和海通证券 。

信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。

中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)

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