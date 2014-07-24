新兴汇市： 获利了结打击亚洲货币下跌，降息预期打击韩元

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
一家马来西亚银行交易商称，亚币普遍走软，可能是由获利了结盘引起。
泰铢兑美元 跌0.1%至31.82，从本周触及的八个月高点31.75回落。
“泰国本周投资资金流入增强，”马来亚银行外汇研究主管Saktiandi Supaat称，还表示这是在“当前军政府管制下的一段相对稳定时期”，反映了基础设施支出将回升的预期。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.53 101.48 -0.05 +3.69 105.28
坡元 1.2374 1.2368 -0.05 +2.09 1.2632
台币 30.052 30.035 -0.06 -0.34 29.950
韩元 1028.45 1023.70 -0.46 +2.62 1055.40
泰铢 31.82 31.78 -0.13 +3.27 32.86
菲律宾披索 43.34 43.24 -0.23 +2.45 44.40
印尼卢比 11565.00 11495.00 -0.61 +5.14 12160.00
印度卢比 60.07 60.09 +0.03 +2.88 61.80
马币 3.1740 3.1675 -0.20 +3.20 3.2755
人民币 6.1944 6.1983 +0.06 -2.27 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/田建华)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译