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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 17:56 BJT

新兴汇市： 获利了结打击亚洲货币下跌，降息预期打击韩元

一家马来西亚银行交易商称，亚币普遍走软，可能是由获利了结盘引起。

泰铢兑美元 跌0.1%至31.82，从本周触及的八个月高点31.75回落。

“泰国本周投资资金流入增强，”马来亚银行外汇研究主管Saktiandi Supaat称，还表示这是在“当前军政府管制下的一段相对稳定时期”，反映了基础设施支出将回升的预期。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.53 101.48 -0.05 +3.69 105.28

坡元 1.2374 1.2368 -0.05 +2.09 1.2632

台币 30.052 30.035 -0.06 -0.34 29.950

韩元 1028.45 1023.70 -0.46 +2.62 1055.40

泰铢 31.82 31.78 -0.13 +3.27 32.86

菲律宾披索 43.34 43.24 -0.23 +2.45 44.40

印尼卢比 11565.00 11495.00 -0.61 +5.14 12160.00

印度卢比 60.07 60.09 +0.03 +2.88 61.80

马币 3.1740 3.1675 -0.20 +3.20 3.2755

人民币 6.1944 6.1983 +0.06 -2.27 6.0539

(完)

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