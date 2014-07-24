突发事件：西班牙航空公司Swiftair称与一架飞往阿尔及尔的客机失联

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透马德里7月24日 - 西班牙私有航空公司Swiftair周四表示，已经失去与其一架由阿尔及利亚航空公司运营的客机的联系。机上有110位乘客和六名机组人员。
该公司在网站公告中表示，该客机当地时间0117从布基纳法索起飞，原定于当地时间0510降落在阿尔及尔，但并未到达目的地。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。