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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 17:58 BJT

欧洲汇市：英镑/美元触及四周低点，因英国零售销售数据弱于预期

英镑兑欧元也在数据公布后下跌。

尽管英国经济今年看似将会强劲反弹，但6月零售销售数据加上此前一些略显疲弱数据，带来一些不确定性。本月稍早公布的薪资成长明显落后于通胀。薪资成长是央行考量加息时的重要指标。

“英国央行、美联储和欧洲央行都相当依赖数据，”苏格兰皇家银行的外汇策略师Paul Robson说。

周三公布的英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录并未像一部分人预期得那样强硬，英镑因此受到冲击。尽管九位委员讨论了提早升息的状况，他们还是一致投票同意保持利率在纪录低位不变。

欧元兑英镑 在零售销售数据公布后升至日内高位0.7926英镑，之前曾报0.7904英镑，最新报0.7925英镑，日内上涨约0.33%。

欧元兑英镑周三曾触及23个月低位，但今日数据显示德国7月企业活动加速增长且服务业录得三年最快增速后，欧元得到提振。(完)

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