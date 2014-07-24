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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 17:59 BJT

日本经济：预计消费税上调后的家庭支出下滑是短暂现象--首相

路透东京7月24日 - 日本首相安倍晋三周四表示，预计消费税上调后的家庭支出下滑是短暂现象。

他在一研讨会上表示，在长期停滞之后资本支出提速，他并表达了对政府刺激措施产生正面效应的信心。(完)
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