重温稿-台湾货币市场：短率区间高位微扬，票券商拆款需求增加

* 票券商拆款需求增加

* 短率区间高位微扬

* 短票利率则持平低位

记者 詹静宜

路透台北7月24日 - 台湾银行间短率周四区间高位微扬。资金调度人士称，由于上日台风假休市，早上市场资金调度资讯略显混乱，票券商也因当日发行短票作业程序缓不济急而改以拆款资金支应，令拆款需求增温，牵动短率区间高位稍有走高。

市场人士表示，尽管今天票券商拆款资金需求垫高，其中一家大型票券商就增加20-30亿台币隔夜拆款资金需求，但因银行间资金水位偏高，并不影响市场资金调度，仅是短率区间高位稍显走扬，明日料可陆续恢复正常。

〞昨天台风假，今天早上有点乱，只知道票券商资金需求比较多。〞一位大型公营银行交易员说。

银行间资调人士指出，受到票券商拆款资金调度影响，今天短率区间高位普遍微扬，其中隔夜拆款利率区间高位微升至0.42%，而两周拆款利率区间高位也来到0.48%，皆略较平日的区间高位微扬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.385%；今日区间0.295-0.420%，上日则在0.295-0.400%；一周拆款利率区间落在0.380-0.45%，同上日。

**短票以到期续发为主**

短票市场方面，大型票券商表示，因上日台风假休市，今日短票发行多以到期续发为主，而银行买票需求仍强，令短票利率持平既有低位。

他们并指出，近日短票发行量较少，而周五发票量将例行性增加，且因上日休市，部分新发行短票递延至明日，或将为周五发票量增添动能。

“今天新发行短票因作业缘故，部分递延到明天。”一大型票券商交易员说。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.60%间，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月22日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.600%，较上日微扬。

台湾央行周四公布，共发行7,862.80亿台币存单，与今日存单到期金额7,863.80亿相较，存单发行余额减1亿。 周五存单到期金额为2,806亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为533亿台币，累积超额准备为负2,339亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,359亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率胶着在既有区间内。交易员表示，上日台湾市场受台风影响而休市，今日开市后急于调度上日及今日的续作交易，市场未对利率多所着墨。

市场人士指出，今日市场资金供应量仍然充足，只是到单续作量大，交易员较为忙录，利率持平不动。市场焦点将转向下周的月底情势。

〞下周我们有一些落点，但交易对手都说会续作...我认为月底不会太过紧张。〞一证券商交易员说。

资金调度人士指出，虽然寿险资金感觉不如往日充裕，但就需求来说，整体市场供应已经充足，也不至于影响利率，且多数交易对手仍能提供天期较长的资金，目前虽对下周情势保持谨慎，但并不过分担心。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

本周余日公债/公司债交割为：周四有三顾 1.5亿、百徽 2.5亿台币转换公司债发行；周五有硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债发行。