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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 16:52 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业买超11.5亿台币

路透台北7月25日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     13.50     24.50       -11.00
     票券业         0      0.50        -0.50
     证券业     13.00      1.50       +11.50
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