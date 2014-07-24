中国金融：农行上海分行拟调整首套房个贷，200万元以上按揭利率可95折

路透北京7月24日 - 中国农业银行 周四称，该行上海分行拟于近期调整个人首套住房商业性贷款相关政策，具体措施和推出时间可向下辖各支行咨询。

农行在给路透的官方回复中做出上述表示。

另据新浪财经援引该分行客户经理称，调整后的政策中，200万元人民币以上的商业贷款可享受95折，并允许组合贷款，评分565以上的客户贷款可给予基准利率，而564分以下的则上浮5%。具体内容将于月底最终发文确定。

”政策主要是针对房贷，这个信息是昨天刚刚收到，但正式通知还未拿到。”新浪财经引述该客户经理称。

工商银行 周四则表示，个人住房贷款利率政策没有变化，坚持按照差别化个人住房信贷政策和风险定价的原则对贷款逐笔进行合理定价，积极支持符合条件的个人首套住房信贷需求。

中国央行副行长刘士余此前主持召开了住房金融服务专题座谈会，要求商业银行合理配置信贷资源，提高个人住房按揭贷款发放效率，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，合理确定首套房贷款利率水平。

中国银行 随后表示，将重点支持首套自住型购房贷款，将个人住房贷款利率控制在合理水平，减轻居民购买首套自住房的家庭经济压力。

来自中金公司的报告则称，四大行在上海地区按揭利率已全面九五折，其近期在上海地区的新发放首套房按揭平均定价在6-6.2%之间，即均在九五折或以内。

中金表示，自5月央行座谈会之后，银行按揭贷款就已开始放松。从量的角度来说，6月新增居民中长期贷款（主要是按揭）1,991亿元人民币，同比多增78亿元，扭转了4、5月份同比少增的局面。从价的角度来说，包括上海在内，二季度不少地区已经出现了按揭利率松动。