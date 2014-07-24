台湾金融：金管会开放外资以境外担保品申办台币授信，为台股添动能

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北7月24日 - 台湾金管会周四表示，经由中央银行建议修法放宽金融机构接受外资得以外国货币及外国证券作为担保品办理台币授信，此开放措施有助外资机构以台币借款投资台股，可望为台股增添动能。
台湾在2006年间已开放银行对在台无住所的外国人办理台币授信业务，本次进一步放宽外国人得持合格的境外资产为担保品，向金融机构申办台币授信业务。
“外资有反映买台股时，券商会要求先汇款进来，所以这则是回应外资，给予较大弹性。”金管会证期局官员说。
另有金管会银行局官员指出，预计下周一发布实施，外国担保品可为外国货币及中央公债(包含大陆在内)及全球资产排名前一千大银行定存单。
金管会银行局官员认为，此次开放措施不仅有助外资机构以台币借款投资台湾股市，亦有利银行拓展台币授信相关业务，外资并可藉由母公司担保品质押调度资金来台投资台币计价金融商品及不动产。
金管会表示，经洽商中央银行同意后，近日修正发布金融机构接受外国货币及外国证券为担保品，办理台币授信的规定；本次主要修正重点，是将金融机构接受外国货币及外国证券为担保品，办理台币授信对象进一步放宽包括境外华侨及外国人。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译