台湾金融：金管会开放外资以境外担保品申办台币授信，为台股添动能

路透台北7月24日 - 台湾金管会周四表示，经由中央银行建议修法放宽金融机构接受外资得以外国货币及外国证券作为担保品办理台币授信，此开放措施有助外资机构以台币借款投资台股，可望为台股增添动能。

台湾在2006年间已开放银行对在台无住所的外国人办理台币授信业务，本次进一步放宽外国人得持合格的境外资产为担保品，向金融机构申办台币授信业务。

“外资有反映买台股时，券商会要求先汇款进来，所以这则是回应外资，给予较大弹性。”金管会证期局官员说。

另有金管会银行局官员指出，预计下周一发布实施，外国担保品可为外国货币及中央公债(包含大陆在内)及全球资产排名前一千大银行定存单。

金管会银行局官员认为，此次开放措施不仅有助外资机构以台币借款投资台湾股市，亦有利银行拓展台币授信相关业务，外资并可藉由母公司担保品质押调度资金来台投资台币计价金融商品及不动产。