路透基点：世纪互联计划筹集1.5亿美元贷款，为收购融资

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，Nasdaq上市的世纪互联集团(21Vianet Group)计划筹集最多1.5亿美元的2.5年期境外贷款，为其收购中国最大互联网服务商之一的艾普(Aipu Group)融资。
贷款中约70%将用于支持其投资四川省艾普网络有限公司，余下部分用作运营资本。
该交易由德意志银行担任协调人，附有延期两年半的选择权。
消息人士称，定价约为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。
实地考察定于8月4-5日在北京进行。
世纪互联已经同意，投资艾普网络及其子公司的50%股份，从而成为其最大股东。
如此前报导，世纪互联7月8日在台北举行无交易路演，向银行业者传达该公司的财务表现及可能的融资计划。
世纪互联在6月18日将2017年到期的20亿元人民币(3.22亿美元)三年期点心债定价在年利率6.875%。资金将用于设立新的数据中心、支应收购、为10亿元人民币2016年3月到期债券的收购要约融资、以及作为一般企业用途。
世纪互联为中国最大的电信中立互联网基础设施服务商。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译