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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 18:30 BJT

路透基点：世纪互联计划筹集1.5亿美元贷款，为收购融资

路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，Nasdaq上市的世纪互联集团(21Vianet Group)计划筹集最多1.5亿美元的2.5年期境外贷款，为其收购中国最大互联网服务商之一的艾普(Aipu Group)融资。

贷款中约70%将用于支持其投资四川省艾普网络有限公司，余下部分用作运营资本。

该交易由德意志银行担任协调人，附有延期两年半的选择权。

消息人士称，定价约为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。

实地考察定于8月4-5日在北京进行。

世纪互联已经同意，投资艾普网络及其子公司的50%股份，从而成为其最大股东。

如此前报导，世纪互联7月8日在台北举行无交易路演，向银行业者传达该公司的财务表现及可能的融资计划。

世纪互联在6月18日将2017年到期的20亿元人民币(3.22亿美元)三年期点心债定价在年利率6.875%。资金将用于设立新的数据中心、支应收购、为10亿元人民币2016年3月到期债券的收购要约融资、以及作为一般企业用途。

世纪互联为中国最大的电信中立互联网基础设施服务商。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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