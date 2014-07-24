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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 18:30 BJT

马来西亚期市：棕榈油在空头回补带动下收高，中止三日跌势

“外部市场也在支撑(棕榈油)。豆油看起来已经触底反弹。”该交易员补充道。

稍早另一位交易员表示，棕榈油价格可能“受支撑并收高。”

指标10月棕榈油合约 终场时收高1.2%至每吨2,281马币(林吉特)。

棕榈油价格保持在2,261-2,285林吉特的窄幅区间。

总成交量仅为23,752口，低于35,000口的均值。

技术图表显示，马来西亚棕榈油可能突破每吨2,268林吉特的阻力位，并进一步升向2,298林吉特。

全球最大棕榈油生产国印尼周四表示，8月毛棕榈油出口税保持在10.5%.马来西亚8月出口税则在5%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校：朱晓军/洪曦/田建华)
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