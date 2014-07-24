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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 21:56 BJT

美国数据：7月MARKIT制造业PMI初值为56.3，低于预估

产出分项指数由6月的61降至7月的60.4，6月读数为2010年4月以来最高；就业分项指数则是由54降至51.2，创9月以来最低。

“数据显示，随着我们进入下半年度，制造业环比年率成长幅度约为8%，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示，“先前调查即已暗示经济成长于第二季回升，因此看来这样的势头已经延续至第三季。”

新订单分项指数较6月下滑，但仍处于景气扩张领域。(完)

(编译 戴素萍/张明钧; 审校 龚芳)
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