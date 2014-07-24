美国数据：7月MARKIT制造业PMI初值为56.3，低于预估

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
产出分项指数由6月的61降至7月的60.4，6月读数为2010年4月以来最高；就业分项指数则是由54降至51.2，创9月以来最低。
“数据显示，随着我们进入下半年度，制造业环比年率成长幅度约为8%，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示，“先前调查即已暗示经济成长于第二季回升，因此看来这样的势头已经延续至第三季。”
新订单分项指数较6月下滑，但仍处于景气扩张领域。(完)
(编译 戴素萍/张明钧; 审校 龚芳)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。