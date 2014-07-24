表格：美国一周初请失业金人数降至28.4万人，低于预估的30.8万人

路透7月24日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人)，前周为30.3万人(初值为30.2万人)

* 美国7月19日当周初请失业金人数四周均值降至30.2万人，为2007年5月以来最低(市场预估为30.925万人)，前周为30.3万人(初值为30.9万人)

* 美国7月12日当周续请失业金人数降至250.0万人，为2007年6月以来最低(市场预估为251.0万人)，前周为250.8万人(初值为250.7万人)

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

07/19/14 284,000 302,000 -- --

07/12/14 303,000-R 309,250-R 2,500,000 1.9

07/05/14 305,000 312,000 2,508,000-R 1.9

06/28/14 316,000 315,250 2,586,000 2.0

06/21/14 313,000 314,500 2,575,000 2.0

06/14/14 314,000 312,250 2,568,000 2.0

06/07/14 318,000 315,500 2,559,000 1.9