表格：美国一周初请失业金人数降至28.4万人，低于预估的30.8万人

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透7月24日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人)，前周为30.3万人(初值为30.2万人)
* 美国7月19日当周初请失业金人数四周均值降至30.2万人，为2007年5月以来最低(市场预估为30.925万人)，前周为30.3万人(初值为30.9万人)
* 美国7月12日当周续请失业金人数降至250.0万人，为2007年6月以来最低(市场预估为251.0万人)，前周为250.8万人(初值为250.7万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
07/19/14 284,000 302,000 -- --
07/12/14 303,000-R 309,250-R 2,500,000 1.9
07/05/14 305,000 312,000 2,508,000-R 1.9
06/28/14 316,000 315,250 2,586,000 2.0
06/21/14 313,000 314,500 2,575,000 2.0
06/14/14 314,000 312,250 2,568,000 2.0
06/07/14 318,000 315,500 2,559,000 1.9
05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0 (完)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。