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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 18:55 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水小涨，反映8月供应吃紧

路透新加坡7月24日 - 380-cst燃料油现货升水周四小幅上扬，因市场反应8月供给吃紧，且新加坡陆上库存减少。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水连续第二日上扬，较周三上涨0.15美元至每吨1.75美元。

包括美国、加勒比海及欧洲等来自西方的燃料油，有超过半数流入亚洲油品交易中心新加坡。

套利供给方面，路透分析航运数据显示，8月亚洲燃料油流入量将仅为270万吨，为2月以来最低且较7月下滑10%。

IE Singapore周四公布数据显示，新加坡陆上燃料油库存下滑444.2万桶(67万吨)、或20%，至近五个月低点1,829.2万桶(288万吨)。

现货交易方面，嘉能可出售3.6万吨180-cst燃料油给Socar Trading，8月8-12日装运，每吨598美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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