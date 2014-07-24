美股业绩：福特第二季获利优于预期，北美获利刷新纪录

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透密西根州7月24日 - 福特汽车 第二季营业利润优于华尔街预期，因北美和欧洲的获利较预期为佳，抵销了亚太和南美业绩逊于预期的影响。
扣除一次性项目，福特获利26亿美元，每股获利0.40美元，优于汤森路透I/B/E/S预估的每股0.36美元。
福特第二季净利达13亿美元，每股盈余0.32美元；高于上年同期的12.3亿美元，每股盈余0.30美元。
该公司在北美的营业利润创新高，达24.4亿美元，欧洲市场则为三年来首次出现获利。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。