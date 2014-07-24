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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 18:58 BJT

美股业绩：福特第二季获利优于预期，北美获利刷新纪录

路透密西根州7月24日 - 福特汽车 第二季营业利润优于华尔街预期，因北美和欧洲的获利较预期为佳，抵销了亚太和南美业绩逊于预期的影响。

扣除一次性项目，福特获利26亿美元，每股获利0.40美元，优于汤森路透I/B/E/S预估的每股0.36美元。

福特第二季净利达13亿美元，每股盈余0.32美元；高于上年同期的12.3亿美元，每股盈余0.30美元。

该公司在北美的营业利润创新高，达24.4亿美元，欧洲市场则为三年来首次出现获利。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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