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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 19:07 BJT

东南亚股市：在财报激励下多数上涨，印尼股市连续两日收高

路透曼谷7月24日 - 东南亚股市周四上涨，强劲的季度财报吸引买家投入特定个股；印尼股指续强，因当地政局明朗化；泰国航空 股价大幅窜升。

区域涨幅居前的个股包括新加坡钻油设备制造商Keppel Corporation Ltd 、印尼银行业者Bank Central Asia 、以及泰国零售业者Big C Supercenter ，这些个股先前都公布强劲的4-6月财报。

外资连续第三日买超印尼股市，金额为3,688亿卢比(3,189万美元)，本周稍早雅加达首都特区省长佐科宣布在总统选举中胜出。

印尼股市 收高0.1%，周三则是上涨0.2%。

泰国股市方面，泰国航空大涨7.5%，此前这家陷入困境的航空业者表示计画让部分员工提前退休，且计画缩减其他员工相关成本。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 446.14 -0.47 -0.11 +14.87 388.37

新加坡 3353.89 13.19 +0.39 +5.89 3167.43

马来西亚 1877.05 5.22 +0.28 +0.54 1866.96

泰国 1543.92 2.36 +0.15 +18.88 1298.71

印尼 5098.64 5.41 +0.11 +19.29 4274.18

菲律宾 6889.89 -3.03 -0.04 +16.98 5889.83

越南 602.06 4.56 +0.76 +19.31 504.63

(完)

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(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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