东南亚股市：在财报激励下多数上涨，印尼股市连续两日收高

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透曼谷7月24日 - 东南亚股市周四上涨，强劲的季度财报吸引买家投入特定个股；印尼股指续强，因当地政局明朗化；泰国航空 股价大幅窜升。
区域涨幅居前的个股包括新加坡钻油设备制造商Keppel Corporation Ltd 、印尼银行业者Bank Central Asia 、以及泰国零售业者Big C Supercenter ，这些个股先前都公布强劲的4-6月财报。
外资连续第三日买超印尼股市，金额为3,688亿卢比(3,189万美元)，本周稍早雅加达首都特区省长佐科宣布在总统选举中胜出。
印尼股市 收高0.1%，周三则是上涨0.2%。
泰国股市方面，泰国航空大涨7.5%，此前这家陷入困境的航空业者表示计画让部分员工提前退休，且计画缩减其他员工相关成本。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 446.14 -0.47 -0.11 +14.87 388.37
新加坡 3353.89 13.19 +0.39 +5.89 3167.43
马来西亚 1877.05 5.22 +0.28 +0.54 1866.96
泰国 1543.92 2.36 +0.15 +18.88 1298.71
印尼 5098.64 5.41 +0.11 +19.29 4274.18
菲律宾 6889.89 -3.03 -0.04 +16.98 5889.83
越南 602.06 4.56 +0.76 +19.31 504.63
(完)
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(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译