东欧情势：欧盟希望禁止俄罗斯国有银行在欧盟筹资

路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟外交人士周四表示，欧盟对买进俄罗斯银行发行的新股或新债可能下达的禁令，将只适用于俄罗斯政府持股逾50%的机构。

该禁令将包括俄罗斯国营银行在欧盟证交所可能上市的任何新证券，此为对俄罗斯最新制裁的一部分。

一不愿名的欧盟外交人士表示，“对俄罗斯国有金融机构进入资本市场设限，将增加其筹资成本，并抑制其对俄国经济提供资金的能力。”

其并称，“这也将助长了市场不确定感，可能影响俄国的企业环境并加速资金外流。”