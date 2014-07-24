版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 19:15 BJT

东欧情势：欧盟希望禁止俄罗斯国有银行在欧盟筹资

路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟外交人士周四表示，欧盟对买进俄罗斯银行发行的新股或新债可能下达的禁令，将只适用于俄罗斯政府持股逾50%的机构。

该禁令将包括俄罗斯国营银行在欧盟证交所可能上市的任何新证券，此为对俄罗斯最新制裁的一部分。

一不愿名的欧盟外交人士表示，“对俄罗斯国有金融机构进入资本市场设限，将增加其筹资成本，并抑制其对俄国经济提供资金的能力。”

其并称，“这也将助长了市场不确定感，可能影响俄国的企业环境并加速资金外流。”

如果欧盟各国大使周四同意该禁令，将适用于俄国国有银行到期日90天内的债券和股票，且禁令生效后，将涵盖初级和次级市场发行的工具。(完) (编译 戴素萍 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐