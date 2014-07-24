版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 19:32 BJT

投行观点：高盛调高2014年铜和铝价预估，但调降镍价预估

路透7月24日 - 高盛：

* 调高2014年铜价预测，从每吨6,723升至6,851美元，铝价预估从每吨1,727升至1,869美元。

* 调低2014年镍价预测，从每吨19,335美元降至18,676美元。

* 称调高2015年和2016年镍价、锌价和铝价预估，是反映了这些大宗商品相对基本面变化速度较预期来得快

* 称反映近期铜成本曲线下移，调降2015/16年铜价预测

* 称我们认为以12个月来预测，跌幅最大的是铁矿石(下跌21%)、黄金(下跌20%)和铜(跌12%)

* 称以12个月来看，最为看多的是镍(上涨16%)、锌(涨6%)、铝(涨4%)和钯金(涨3%)(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐