投行观点：高盛调高2014年铜和铝价预估，但调降镍价预估

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透7月24日 - 高盛：
* 调高2014年铜价预测，从每吨6,723升至6,851美元，铝价预估从每吨1,727升至1,869美元。
* 调低2014年镍价预测，从每吨19,335美元降至18,676美元。
* 称调高2015年和2016年镍价、锌价和铝价预估，是反映了这些大宗商品相对基本面变化速度较预期来得快
* 称反映近期铜成本曲线下移，调降2015/16年铜价预测
* 称我们认为以12个月来预测，跌幅最大的是铁矿石(下跌21%)、黄金(下跌20%)和铜(跌12%)
* 称以12个月来看，最为看多的是镍(上涨16%)、锌(涨6%)、铝(涨4%)和钯金(涨3%)(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。