美股业绩：礼来季度营收下滑，遭逢非专利药激烈竞争

路透7月24日 - 礼来(Eli Lilly) 季度营收下滑，因抗忧郁药Cymbalta及骨质疏松药物Evista遭逢非专利药(generic drug)的强烈竞争，不过整体财报优于预期，受助于成本管控。

该公司周四表示，第二季获利7.34亿美元，每股获利0.68美元，上年同期分别为12.1亿美元及1.11美元，当时公司还登列关闭配销中心等成本费用。