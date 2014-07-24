版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 19:30 BJT

美股业绩：礼来季度营收下滑，遭逢非专利药激烈竞争

路透7月24日 - 礼来(Eli Lilly) 季度营收下滑，因抗忧郁药Cymbalta及骨质疏松药物Evista遭逢非专利药(generic drug)的强烈竞争，不过整体财报优于预期，受助于成本管控。

该公司周四表示，第二季获利7.34亿美元，每股获利0.68美元，上年同期分别为12.1亿美元及1.11美元，当时公司还登列关闭配销中心等成本费用。

排除特殊项目后，礼来每股获利为0.68美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预期每股获利为0.65美元。(完) (编译 张明钧; 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐