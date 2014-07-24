美股业绩：礼来季度营收下滑，遭逢非专利药激烈竞争

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透7月24日 - 礼来(Eli Lilly) 季度营收下滑，因抗忧郁药Cymbalta及骨质疏松药物Evista遭逢非专利药(generic drug)的强烈竞争，不过整体财报优于预期，受助于成本管控。
该公司周四表示，第二季获利7.34亿美元，每股获利0.68美元，上年同期分别为12.1亿美元及1.11美元，当时公司还登列关闭配销中心等成本费用。
排除特殊项目后，礼来每股获利为0.68美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预期每股获利为0.65美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。