欧洲央行：官网被黑客入侵，市场敏感资料未受影响

美国股市：开盘下跌，投资者评估企业季度业绩

道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)