欧洲央行：官网被黑客入侵，市场敏感资料未受影响

美国股市：开盘下跌，投资者评估企业季度业绩
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透法兰克福7月24日 - 欧洲央行周四表示，该行网站被黑客(骇客)入侵，部份电子邮件地址及其他联络资讯被窃；但该行坚称，市场敏感的数据并未受到影响。
欧洲央行周一晚间接获匿名电邮要求赎金换取被盗电邮地址后，整起事件才浮上台面。
该行指出，黑客侵入一个资料库，其中存放登记参加欧洲央行会议，访问及其他活动民众的详细资料。
央行发布声明表示，“内部系统或市场敏感的数据并未受到影响。”
欧洲央行目前正针对欧洲主要银行进行相当敏感的审查工作，收集相关数据以评估银行业者是否给予贷款及其他资产适当估值，而后再对其进行监督管理。
央行表示，德国警方正对此进行调查，并已联络所有资料可能被窃的民众。(完)
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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