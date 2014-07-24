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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 19:55 BJT

国际油市：汽油裂解价差暴跌22%至五周低点，炼厂岁修后供应增加

路透新加坡7月24日 - 亚洲汽油裂解价差周四暴跌22%至五周低点每桶7.72美元，炼厂完成岁修后复工导致供给增加。

官方数据显示，7月23日止当周，新加坡陆上轻质馏分油库存连续第二周增加，升至近两个月高点1,136.9万吨。

汽油人气急转直下，令可以用来调制汽油的石脑油承压。

亚洲石脑油裂解价差下跌3.8%，至四日低点每吨163.53美元。

“汽油肯定是在走跌，目前空头可能推低石脑油市场，”一名新加坡消息人士称。

新加坡现货市场方面，壳牌从Socar买进9月下半月石脑油船货，每吨966美元。

道达尔(Total)向丸红出售9月下半月石脑油船货，每吨亦为966美元。

中国石油从Phillips 66 买进8月19-23日装运的92辛烷级汽油船货，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水1.90美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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