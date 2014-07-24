国际油市：汽油裂解价差暴跌22%至五周低点，炼厂岁修后供应增加

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透新加坡7月24日 - 亚洲汽油裂解价差周四暴跌22%至五周低点每桶7.72美元，炼厂完成岁修后复工导致供给增加。
官方数据显示，7月23日止当周，新加坡陆上轻质馏分油库存连续第二周增加，升至近两个月高点1,136.9万吨。
汽油人气急转直下，令可以用来调制汽油的石脑油承压。
亚洲石脑油裂解价差下跌3.8%，至四日低点每吨163.53美元。
“汽油肯定是在走跌，目前空头可能推低石脑油市场，”一名新加坡消息人士称。
新加坡现货市场方面，壳牌从Socar买进9月下半月石脑油船货，每吨966美元。
道达尔(Total)向丸红出售9月下半月石脑油船货，每吨亦为966美元。
中国石油从Phillips 66 买进8月19-23日装运的92辛烷级汽油船货，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水1.90美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译