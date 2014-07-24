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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 20:03 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因库存触及三个月低位

路透香港7月24日 - 亚洲柴油现货价差周四仍持稳，因新加坡中质柴油库存触及三个月低位。

指标500ppm现货价差周四为每桶贴水0.30美元，为连续第二天贴水。

International Enterprise周四公布的数据显示，截至7月23日止的当周，新加坡中质柴油库存减少211.8万桶，至1,100.9万桶。

该数据并显示，当周新加坡库存较上年同期增加29%。

在夏季驾车出游高峰期间，需求偏低以及供应偏高，根据路透数据，500ppm柴油的现货价差自6月6日以来一直处于贴水状态。

新加坡现货市场周四达成一笔柴油交易和零笔航煤交易。

新加坡贸易商兴隆卖给托克(Trafigura)25万桶柴油，8月13-17日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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