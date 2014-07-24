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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 20:06 BJT

美股业绩：卡特彼勒第二季获利高于预期，受建筑业需求旺盛支撑

路透7月24日 - 卡特彼勒(Caterpillar) 周四公布第二季获利高于预期，对建商的销售上扬，抵销了矿业销售持续下滑。

这家全球最大挖土设备制造商公布，第二季获利为9.99亿美元，每股获利1.57美元，上年同期分别为9.60亿美元及1.45美元。

该公司并指出，当季营收下滑3%至141.5亿美元。

根据路透估算，分析师平均预估卡特彼勒每股获利1.52美元，营收144亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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