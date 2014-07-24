美股业绩：卡特彼勒第二季获利高于预期，受建筑业需求旺盛支撑

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透7月24日 - 卡特彼勒(Caterpillar) 周四公布第二季获利高于预期，对建商的销售上扬，抵销了矿业销售持续下滑。
这家全球最大挖土设备制造商公布，第二季获利为9.99亿美元，每股获利1.57美元，上年同期分别为9.60亿美元及1.45美元。
该公司并指出，当季营收下滑3%至141.5亿美元。
根据路透估算，分析师平均预估卡特彼勒每股获利1.52美元，营收144亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。