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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 20:27 BJT

印尼矿业：若矿商支付兴建炼厂的保证金，将调降矿物出口税-官员

路透雅加达7月24日 - 印尼政府官员周四表示，若矿商支付保证金以确保之后将兴建冶炼厂，则对这些业者的精矿石出口税率可从20-25%降为10%以下。

此举将允许矿商重启出口，即使业者尚未完成炼厂。业者兴建炼厂，将使其在印尼加工更多的矿石。

“如果你想要兴建炼厂，那么就可适用于较低的精矿石出口税率，”财政政策主管Andin Hadiyanto对路透表示。其并称，零出口税将适用于成品金属。

Hadiyanto表示，新的税率将不到10%，而且随着矿商冶炼厂的兴建，税率会调降至零，然没有冶炼厂工程项目的矿商仍将适用于累增税率，税率最高将达60%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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