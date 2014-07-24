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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 20:46 BJT

表格：美国7月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿7月24日 - 美国农业部(USDA)周四公布7月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 443.2 -0.1 443.1 457.1 0.0 8,930.8 12,295.7

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 60.2

玉米 291.5 1,143.4 1,434.9 309.6 1,143.4 48,441.2 18,684.7

高粱 106.2 52.1 158.3 110.7 53.6 4,841.6 1,583.0

大豆 226.7 2,451.1 2,677.8 237.6 2,456.1 45,836.6 37,011.2

豆粕 93.8 348.9 442.7 104.7 348.9 10,039.9 9,708.8

豆油 2.9 0.0 2.9 2.9 0.0 782.5 900.3

皮马棉 2.8 1.0 3.8 3.1 1.0 682.5 867.6

陆地棉 -1.9 371.4 369.5 18.1 375.1 10,121.7 12,726.6

稻米 8.2 60.9 69.1 14.7 60.9 3,165.3 3,615.4(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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