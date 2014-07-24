表格：美国7月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透华盛顿7月24日 - 美国农业部(USDA)周四公布7月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 443.2 -0.1 443.1 457.1 0.0 8,930.8 12,295.7
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 60.2
玉米 291.5 1,143.4 1,434.9 309.6 1,143.4 48,441.2 18,684.7
高粱 106.2 52.1 158.3 110.7 53.6 4,841.6 1,583.0
大豆 226.7 2,451.1 2,677.8 237.6 2,456.1 45,836.6 37,011.2
豆粕 93.8 348.9 442.7 104.7 348.9 10,039.9 9,708.8
豆油 2.9 0.0 2.9 2.9 0.0 782.5 900.3
皮马棉 2.8 1.0 3.8 3.1 1.0 682.5 867.6
陆地棉 -1.9 371.4 369.5 18.1 375.1 10,121.7 12,726.6
稻米 8.2 60.9 69.1 14.7 60.9 3,165.3 3,615.4(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。