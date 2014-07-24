美股业绩：通用汽车第二季获利减少，因召回成本及成立赔偿基金

路透底特律7月24日 - 通用汽车 周四公布第二季获利远低于预期，因有数起召回事件，且因点火开关瑕疪造成至少13人死亡所做的赔偿金，预估成本至少为4亿美元。

通用并重申，今年营业利润料将小幅改善，且未来召回的成本将比过去略高。

“我们正照着1月时发布的计划进行或进度超前，”财务长Chuck Stevens对路透表示。“我们的预期是下半年将比上半年来得好。”

通用今年稍早因点火开关瑕疪而召回260万辆汽车，该瑕疪可能造成引擎熄火，并使得安全气囊失灵等问题。

通用第二季净利降至1.9亿美元，每股盈余0.11美元，上年同期净利12亿美元，每股盈余0.75美元。

扣除一次性项目，通用汽车每股获利0.58美元，略低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的0.59美元。

该公司股价在盘前下跌2.2%至36.60美元。

一次性项目包括提列成立受难者赔偿基金，通用表示这部分的支出可能增加约2亿美元，以及公司为未来召回事件提列的支出8.74亿美元。

该公司营收小增至396亿美元，但不及分析师预估的405.9亿美元。