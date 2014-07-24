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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 21:23 BJT

巴西个股：淡水河谷第二季铁矿石产量创纪录，镍产量则减少

路透里约热内卢7月24日 - 巴西淡水河谷 公布第二季铁矿石产量达7,945万吨，为历来第二季的最高纪录，该公司增产以抢回市场份额。

分析师预期淡水河谷将从镍矿部门得到些许宽慰，但第二季产量从第一季的6.8万吨降至6.17万吨。

淡水河谷煤矿产量为221万吨。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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