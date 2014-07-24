更新版 1-突发新闻：载有110名乘客的阿尔及利亚航空失联客机已坠毁－官员

* 阿尔及利亚航空客机在飞往阿尔及尔途中失联

* 布基那法索方面称，该班机因遭遇风暴而要求改道

* 乘客中有50人为法国籍

路透阿尔及尔7月24日 - 一名阿尔及利亚的航空事务官员周四向路透表示，阿尔及利亚航空从布基那法索瓦加杜古(Ouagadougou)飞往阿尔及尔的失联客机已经坠毁，机上载有110名乘客。

目前事故发生原因的线索不多，尚不清楚有无伤亡，但布基那法索交通部长Jean Bertin Ouedrago表示，该航班在0138GMT要求改道，因该区域出现风暴。

阿尔及利亚官员向路透表示，“我可以确认该架飞机已经坠毁，”但他拒绝提供失事地点及坠毁原因等细节。

一名航空官员表示，乘客中近半数为法国籍。

法国军方发言人表示，已经派出两架驻西非的战斗机，以寻找阿尔及利亚航空失联客机。尼日尔安全方面的消息人士表示，两架战机飞越与马利(马里)间的边境以搜寻该飞机。

阿尔及利亚国营的APS通讯社周四报导称，一架阿尔及利亚航空公司AH5017飞机自布基那法索起飞一小时后失去联系，但其他官员所提出的失联时间有所不同，令人对于这架航班的命运更加抓不着头绪。

拥有该架飞机的西班牙民营业者Swiftair证实，已经失去与其一架由阿尔及利亚航空公司运营的MD-83型飞机联系。机上有110位乘客和六名机组人员。

马利一名外交官表示，该国北方上日遭受强烈的沙尘暴侵袭，而这正是该架航班可能飞行的路径。

阿尔及利亚航空驻布基那法索代表Kara Terki在记者会上表示，所有机上乘客都是要转赴其他地方，包括欧洲、中东及加拿大等地。

他称乘客中有50人为法国籍、24人为布基那法索籍、8名黎巴嫩人、两名卢森堡人、一名瑞士人、一名尼日利亚人、一名喀麦隆人、一名乌克兰人、及一名罗马尼亚人。黎巴嫩官员则表示，至少有10名黎巴嫩人在该架航班上。