更新版 1-突发新闻：载有110名乘客的阿尔及利亚航空失联客机已坠毁－官员

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 阿尔及利亚航空客机在飞往阿尔及尔途中失联
* 布基那法索方面称，该班机因遭遇风暴而要求改道
* 乘客中有50人为法国籍
路透阿尔及尔7月24日 - 一名阿尔及利亚的航空事务官员周四向路透表示，阿尔及利亚航空从布基那法索瓦加杜古(Ouagadougou)飞往阿尔及尔的失联客机已经坠毁，机上载有110名乘客。
目前事故发生原因的线索不多，尚不清楚有无伤亡，但布基那法索交通部长Jean Bertin Ouedrago表示，该航班在0138GMT要求改道，因该区域出现风暴。
阿尔及利亚官员向路透表示，“我可以确认该架飞机已经坠毁，”但他拒绝提供失事地点及坠毁原因等细节。
一名航空官员表示，乘客中近半数为法国籍。
法国军方发言人表示，已经派出两架驻西非的战斗机，以寻找阿尔及利亚航空失联客机。尼日尔安全方面的消息人士表示，两架战机飞越与马利(马里)间的边境以搜寻该飞机。
阿尔及利亚国营的APS通讯社周四报导称，一架阿尔及利亚航空公司AH5017飞机自布基那法索起飞一小时后失去联系，但其他官员所提出的失联时间有所不同，令人对于这架航班的命运更加抓不着头绪。
拥有该架飞机的西班牙民营业者Swiftair证实，已经失去与其一架由阿尔及利亚航空公司运营的MD-83型飞机联系。机上有110位乘客和六名机组人员。
马利一名外交官表示，该国北方上日遭受强烈的沙尘暴侵袭，而这正是该架航班可能飞行的路径。
阿尔及利亚航空驻布基那法索代表Kara Terki在记者会上表示，所有机上乘客都是要转赴其他地方，包括欧洲、中东及加拿大等地。
他称乘客中有50人为法国籍、24人为布基那法索籍、8名黎巴嫩人、两名卢森堡人、一名瑞士人、一名尼日利亚人、一名喀麦隆人、一名乌克兰人、及一名罗马尼亚人。黎巴嫩官员则表示，至少有10名黎巴嫩人在该架航班上。
西班牙机师公会SEPLA发言人表示，六名机组人员是来自西班牙。她无法提供进一步的细节。(完) (编译 张明钧; 审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。