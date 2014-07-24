美国各类经济指标总览--2014/7/24

美国劳工部周四公布，美国7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人) ，前周为30.3万人(初值为30.2万人)。 美国商务部公布，6月新屋销售年率为40.6万户，预估为47.9万户，5月修正后为44.2万户，前值为50.4万户。美 国6月新屋销售较前月大跌8.1%，跌幅为2013年7月来最大，5月为修正后为增长8.3%，前值为增长18.6%。 当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (6月) 6.3 (5月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (6月) 增加22.4 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (6月) +0.4 (5月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (6月) +0.3 (5月) 实质所得(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (6月) -0.2 (5月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (6月) -0.1 (5月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差443.9 (5月) 逆差470.4 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (6月) 79.1 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.4 (7月19日当周) 30.3 (7月12日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余710 (6月) 赤字1,300 (5月) 领先指标(%) +0.3 (6月) +0.7 (5月修正值) 个人所得(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加196 (5月) 增加261.1 (4月修正值) 企业库存(%) +0.5 (5月) +0.6 (4月) 建筑支出(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 消费者信心 85.2 (6月) 82.2 (5月修正值) 房屋开工(万户) 89.3 (6月) 98.5 (5月修正值) 建筑许可(万户) 96.3 (6月) 100.5 (5月修正值) 成屋销售(万户) 504 (6月) 491 (5月修正值) 新屋销售(万户) 40.6 (6月) 44.2 (5月修正值) 工厂订单(%) -0.5 (5月) +0.8 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (5月修正值) +0.9 (4月) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (6月) 56.3 (5月) 供应管理协会制造业指数 55.3 (6月) 55.4 (5月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (5月) +1.0 (4月修正值) 进口物价(%) +0.1 (6月) +0.3 (5月修正值) 出口物价(%) -0.4 (6月) +0.1 (5月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)