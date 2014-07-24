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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 22:12 BJT

美国各类经济指标总览--2014/7/24

美国劳工部周四公布，美国7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人)
，前周为30.3万人(初值为30.2万人)。    
    
    美国商务部公布，6月新屋销售年率为40.6万户，预估为47.9万户，5月修正后为44.2万户，前值为50.4万户。美
国6月新屋销售较前月大跌8.1%，跌幅为2013年7月来最大，5月为修正后为增长8.3%，前值为增长18.6%。 
    
                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  6.1  (6月)                       6.3  (5月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加28.8  (6月)                  增加22.4  (5月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.2  (6月)                      +0.2  (5月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.3  (6月)                      +0.4  (5月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.1  (6月)                      +0.3  (5月)
 实质所得(%)                               持平  (6月)                      -0.1  (5月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    +0.4  (6月)                      -0.2  (5月)
 不包括食品和能源PPI(%)                    +0.2  (6月)                      -0.1  (5月)
 国内生产总值(GDP)(%)                      -1.0  (第一季修正值)             +2.6  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                            +1.3  (第一季修正值)             +1.6  (第四季终值)
 零售销售(%)                               +0.2  (6月)                      +0.5  (5月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差443.9  (5月)                 逆差470.4  (4月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.3  (第一季)                   +0.5  (第四季修正值)
 工业生产(%)                               +0.2  (6月)                      +0.5  (5月修正值)
 产能利用率(%)                             79.1  (6月)                      79.1  (5月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      28.4  (7月19日当周)              30.3  (7月12日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                       盈余710  (6月)                 赤字1,300  (5月)
 领先指标(%)                               +0.3  (6月)                      +0.7  (5月修正值)
 个人所得(%)                               +0.4  (5月)                      +0.3  (4月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.2  (5月)                      +0.2  (4月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                     增加196  (5月)                 增加261.1  (4月修正值)
 企业库存(%)                               +0.5  (5月)                      +0.6  (4月)
 建筑支出(%)                               +0.1  (5月)                      +0.8  (4月修正值)
 消费者信心                                85.2  (6月)                      82.2  (5月修正值)
 房屋开工(万户)                            89.3  (6月)                      98.5  (5月修正值)
 建筑许可(万户)                            96.3  (6月)                     100.5  (5月修正值)
 成屋销售(万户)                             504  (6月)                       491  (5月修正值)
 新屋销售(万户)                            40.6  (6月)                      44.2  (5月修正值)
 工厂订单(%)                               -0.5  (5月)                      +0.8  (4月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -0.9  (5月修正值)                +0.9  (4月)
 供应管理协会非制造业指数                  56.0  (6月)                      56.3  (5月)
 供应管理协会制造业指数                    55.3  (6月)                      55.4  (5月)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.5  (5月)                      +1.0  (4月修正值)
 进口物价(%)                               +0.1  (6月)                      +0.3  (5月修正值)
 出口物价(%)                               -0.4  (6月)                      +0.1  (5月)
 单位劳工成本(%)                           +5.7  (第一季修正值)             -0.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                           -3.2  (第一季修正值)             +2.3  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                     赤字1,111.6  (第一季初值)          赤字873.2  (第四季修正值)
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