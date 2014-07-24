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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 21:41 BJT

美国股市：小幅开高，受企业财报及就业数据强劲所提振

路透纽约7月24日 - 美国股市周四小幅开高，受美国就业数据及海外制造业数据表现强劲所提振；而Facebook股价则因获利优于预期而飙涨。标普500指数上日创下纪录最高收位。

道琼工业指数 涨15.7点，或0.09%，成为17,102.33点；标准普尔500指数 涨2.07点，或0.1%，至1,989.08点；Nasdaq指数 涨6.96点，或0.16%，至4,480.66。(完)
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