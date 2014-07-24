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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 01:05 BJT

表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为0.249%，投标倍数为2.49

路透华盛顿7月24日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.249 中值 0.210 低值 0.150 价格/得标 价格 98.959115 高值得标比率 60.46% 投标倍数 2.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,027,100 总投标 37,350,980,700 竞争性投标得标 14,952,646,400 非竞争性投标得标 47,380,700 FED附加 4,872,900 初级市场交易商投标 25,330,000,000 初级市场交易商得标 5,478,150,000 直接投标 2,085,000,000 直接投标得标 1,540,000,000 间接投标 　 9,888,600,000 间接投标得标 7,934,496,400 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2024/07/15 CUSIP码 912828WU0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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