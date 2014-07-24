表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为0.249%，投标倍数为2.49

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透华盛顿7月24日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.249 中值 0.210 低值 0.150 价格/得标 价格 98.959115 高值得标比率 60.46% 投标倍数 2.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,027,100 总投标 37,350,980,700 竞争性投标得标 14,952,646,400 非竞争性投标得标 47,380,700 FED附加 4,872,900 初级市场交易商投标 25,330,000,000 初级市场交易商得标 5,478,150,000 直接投标 2,085,000,000 直接投标得标 1,540,000,000 间接投标 9,888,600,000 间接投标得标 7,934,496,400 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2024/07/15 CUSIP码 912828WU0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。