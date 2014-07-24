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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 23:05 BJT

标题新闻：乌克兰总理亚采纽克向议会提出辞呈，因未能通过能源法和增加军事预算后联合政府瓦解

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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