全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运价上升

路透7月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型船和巴拿马型船运价上升。

乾散货运价指数升5点，或0.69%，报732点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升3点，或0.25%，至1,201点。日均获利升82美元，报9,439美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升12点或2.05%，报596点。日均获利大涨2%，至4,751美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)