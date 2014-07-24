全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运价上升

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透7月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型船和巴拿马型船运价上升。
乾散货运价指数升5点，或0.69%，报732点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 攀升3点，或0.25%，至1,201点。日均获利升82美元，报9,439美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升12点或2.05%，报596点。日均获利大涨2%，至4,751美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。