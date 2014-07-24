英国金融市场：英镑跌穿1.70美元，为一个月来首见

路透伦敦7月24日 - 英镑周四录得两个月来最大单日跌幅，兑美元跌穿1.70美元，为6月来首次，因英国零售销售数据弱于预期，令英国将很快升息的预期蒙尘。

英国统计局公布，6月零售销售较前月增长0.1%，增幅不及分析师预估的0.3%。尽管第二季整体零售为10年来最强，但汇市交易商将数据解读为疲弱，压低英镑。

交易员表示，英国经济复苏在欧洲国家中仍是一枝独秀，但英镑在过去一年的时间内已上涨了约15%，令英镑是时候有所回落，因本周美元走强。

“看似主要是美元的走势，”零售平台FxPro市场分析部主管Angus Campbell说。“零售数据令一些人认为，这可能是对英镑部份获利了结的时候了。”

零售数据公布后，英镑 迅即下跌0.2%左右，且美国公布上周初请失业人数降至2006年初来最低的水平后，英镑跌穿1.70美元，至1.6967美元低位。英镑最新下滑0.4%，报1.6974美元。

英镑兑欧元 也下滑约0.5%。

1450GMT，英债期货 跌49个跳动点，报110.76。一交易商表示，英债和美债、德债一起下跌，后两者也是受到数据强劲所拖累。

10年期英债收益率 升5.4个基点，报2.61%。

在周三兑英镑跌至23个月低位后，欧元周四受到提振，因数据显示7月德国企业活动扩张速度较预期快，服务业增速为三年最快。

但担忧对俄罗斯实施更严厉制裁将影响欧元区经济，将可能限制欧元的涨势。欧盟是俄罗斯第三大贸易伙伴。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价