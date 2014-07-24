金属期市：铜和锌价上涨，因中国制造业增长持续反弹

* 汇丰7月中国制造业PMI初值续升至52.0，优于预期

* 欧元区服务业PMI升至三年高位

* 印尼下月修改矿业出口税规例

路透伦敦7月24日 - 期铜周四升至10日来最高，期锌触及约三年高位，因中国制造业数据好于预期，令对全球最大金属消费国经济增长的忧虑缓解。

汇丰7月中国制造业PMI初值续升至52.0，创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。 投资者关注中国数据，没有理会印尼可能很快将恢复铜精矿出口的消息。

“数据良好，市场反应是经济放缓的最坏时期已经过去，将不会出现硬着陆，”法国巴黎银行金属分析师Stephen Briggs说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在LME金属中升幅最大，盘中升至每吨7,172美元高位，此为7月14日来最高。

三个月期铜收报7,196美元，周三收报7,050美元。

上海期交所的主力期铜合约 收高1.5%，报50,650元人民币(8,200美元)。

市场也消化良好的欧元区数据。调查显示7月欧元区民间企业活动扩张速度为三个月来最快，服务业扩张速度为2011年5月以来最快。

美国就业市场强劲也提供支撑，尽管美国6月新屋销售按月下跌8.1%，缓和一些支撑力道。

全球第一大铜矿商Codelco周三表示，该公司在智利最新矿山的一个重要矿区由于投产推迟，目前仍未达到产能水平。一位消息人士此前说过，这导致对中国的部分铜销售被取消。

印尼可能恢复精矿石出口，但投资者没有理会这消息。

“市场共识是印尼可能在今年恢复出口。只是不清楚何时而已，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。

印尼政府官员周四表示，若矿商支付保证金以确保之后将兴建冶炼厂，则对这些业者的精矿石出口税率可从20-25%降为10%以下。此举将允许矿商重启出口，即使业者尚未完成炼厂。业者兴建炼厂，将使其在印尼加工更多的矿石。

期锌 升至2,394美元，连续第四日迫近三年高位，之后略为缩减升幅，收报2,388美元，周三买盘最后报2,364.50美元。

期铝 收报时没有成交，买盘最后报2,026美元，从周三跌势中反弹，当日收报2,016美元。

期锡 收报22,390美元，周三收报22,225美元。期铅 从2,207美元升至2,237美元。期镍 收报19,160美元，上日报19,050美元。(完)

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