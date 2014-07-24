金属期市：铜和锌价上涨，因中国制造业增长持续反弹

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 汇丰7月中国制造业PMI初值续升至52.0，优于预期
* 欧元区服务业PMI升至三年高位
* 印尼下月修改矿业出口税规例
路透伦敦7月24日 - 期铜周四升至10日来最高，期锌触及约三年高位，因中国制造业数据好于预期，令对全球最大金属消费国经济增长的忧虑缓解。
汇丰7月中国制造业PMI初值续升至52.0，创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。 投资者关注中国数据，没有理会印尼可能很快将恢复铜精矿出口的消息。
“数据良好，市场反应是经济放缓的最坏时期已经过去，将不会出现硬着陆，”法国巴黎银行金属分析师Stephen Briggs说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在LME金属中升幅最大，盘中升至每吨7,172美元高位，此为7月14日来最高。
三个月期铜收报7,196美元，周三收报7,050美元。
上海期交所的主力期铜合约 收高1.5%，报50,650元人民币(8,200美元)。
市场也消化良好的欧元区数据。调查显示7月欧元区民间企业活动扩张速度为三个月来最快，服务业扩张速度为2011年5月以来最快。
美国就业市场强劲也提供支撑，尽管美国6月新屋销售按月下跌8.1%，缓和一些支撑力道。
全球第一大铜矿商Codelco周三表示，该公司在智利最新矿山的一个重要矿区由于投产推迟，目前仍未达到产能水平。一位消息人士此前说过，这导致对中国的部分铜销售被取消。
印尼可能恢复精矿石出口，但投资者没有理会这消息。
“市场共识是印尼可能在今年恢复出口。只是不清楚何时而已，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。
印尼政府官员周四表示，若矿商支付保证金以确保之后将兴建冶炼厂，则对这些业者的精矿石出口税率可从20-25%降为10%以下。此举将允许矿商重启出口，即使业者尚未完成炼厂。业者兴建炼厂，将使其在印尼加工更多的矿石。
期锌 升至2,394美元，连续第四日迫近三年高位，之后略为缩减升幅，收报2,388美元，周三买盘最后报2,364.50美元。
期铝 收报时没有成交，买盘最后报2,026美元，从周三跌势中反弹，当日收报2,016美元。
期锡 收报22,390美元，周三收报22,225美元。期铅 从2,207美元升至2,237美元。期镍 收报19,160美元，上日报19,050美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。